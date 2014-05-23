Террористы снова пытались штурмовать пограничное подразделение на Луганщине

На Луганщине террористы снова пытались штурмовать пограничное подразделение «Станично-Луганское».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Так, по данным ведомства, вчера, 22 мая, около 21-го часа к отделу пограничной службы «Станично-Луганское» Луганского отряда, который накануне был атакован вооруженной группой неизвестных лиц, вновь подъехало несколько десятков вооруженных людей, которые заблокировали выезд из подразделения и демонстративно начали подготовку к очередному штурму.

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В свою очередь личный состав пограничного подразделения также был приведен к боевой готовности и занял огневые позиции, которые были ужесточены после последней атаки, подчеркнули в Госпогранслужбе.

«Позиционная демонстрация готовности к активным действиям длилась несколько часов. Около 4 часов утра неизвестные лица отказались от своих намерений и сняли осаду с подразделения», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ночь с 21 на 22 мая террористы трижды штурмовали отдел пограничной службы «Станичная Луганская», требуя от пограничников сдать оружие и освободить помещение подразделения. Атаки были отбиты пограничниками.