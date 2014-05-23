На Луганщине неизвестные пытались засыпать защитный ров на границе Украины со стороны РФ

На Луганщине пограничники пресекли очередную попытку незаконного пересечения государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Около 19.30 пограничный наряд, который выполнял приказ по охране государственной границы, вблизи пункта пропуска «Изварино» (Луганская обл.), заметил автомобиль Газель, который подъехал к госрубежу со стороны Российской Федерации. Из машины вышло пятеро мужчин, которые начали засыпать защитный ров, вероятно, планируя незаконно пересечь государственную границу Украины".

Читайте такжеВ Луганске ночью неизвестные пытались блокировать управление пограничного отряда

Как сообщается, пограничный наряд, с целью прекращения незаконной деятельности, сделал несколько предупредительных выстрелов вверх. Нарушители спешно сели в автомобиль и скрылись на территории РФ.