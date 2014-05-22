На Луганщине террористы трижды штурмовали отделение пограничной службы

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В частности, накануне вечером пограничным нарядом "Краснодон" была обнаружена попытка проехать в Украину со стороны РФ вне пункта пропуска трех КамАЗов. Неизвестные не остановились на предупредительные выстрелы. В результате этого по нарушителям был открыт огонь на поражение, но машинам удалось развернуться и уехать назад в РФ.

"В тот же день в 22.10 в отдел пограничной службы "Станичная Луганская" подъехала группа до 30 человек, вооруженных автоматическим оружием, в том числе пулеметами, и выдвинули ультиматум сдать оружие и освободить помещение пограничного подразделения", - добавили в ведомстве.

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Как сообщается, украинские пограничники отказались это делать и вызвали подкрепление. Далее террористы начали штурм с применением автоматов, пулеметов, гранатомета и ручных гранат. Попытка захватить пограничное подразделение была отбита.

"В 1.03 - начался второй штурм с применением тяжелого автоматического оружия и подствольных гранатометов. Из ближайших домов начали стрелять снайперы. Атаку снова отбили. Около 2.00 террористы предприняли третью неудачную попытку захватить отдел пограничной службы ", - говорится в сообщении.

Пограничникам удалось уничтожить две огневые точки снайперов и дорожный каток, которым нападающие пытались проломить ворота на территорию подразделения. Среди пограничников есть раненые и контуженные.