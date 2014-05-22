На Луганщине террористы трижды штурмовали отделение пограничной службы
Боевики этой ночью несколько раз пытались штурмовать пограничников на территории Луганской области, пытаясь прорвать государственную границу.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
В частности, накануне вечером пограничным нарядом "Краснодон" была обнаружена попытка проехать в Украину со стороны РФ вне пункта пропуска трех КамАЗов. Неизвестные не остановились на предупредительные выстрелы. В результате этого по нарушителям был открыт огонь на поражение, но машинам удалось развернуться и уехать назад в РФ.
"В тот же день в 22.10 в отдел пограничной службы "Станичная Луганская" подъехала группа до 30 человек, вооруженных автоматическим оружием, в том числе пулеметами, и выдвинули ультиматум сдать оружие и освободить помещение пограничного подразделения", - добавили в ведомстве.
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Как сообщается, украинские пограничники отказались это делать и вызвали подкрепление. Далее террористы начали штурм с применением автоматов, пулеметов, гранатомета и ручных гранат. Попытка захватить пограничное подразделение была отбита.
"В 1.03 - начался второй штурм с применением тяжелого автоматического оружия и подствольных гранатометов. Из ближайших домов начали стрелять снайперы. Атаку снова отбили. Около 2.00 террористы предприняли третью неудачную попытку захватить отдел пограничной службы ", - говорится в сообщении.
Пограничникам удалось уничтожить две огневые точки снайперов и дорожный каток, которым нападающие пытались проломить ворота на территорию подразделения. Среди пограничников есть раненые и контуженные.