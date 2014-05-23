Террористы усилили давление на членов избиркомов в Донецкой области

По информации департамента по вопросам внутренней политики Донецкой областной госадминистрации, в Донецке террористы вынесли из окружной избирательной комиссии (ОИК) №42 (Ворошиловский район) компьютерную технику и забрали удостоверения членов избирательной комиссии, а в ОИК №45 (Киевский район) опечатали помещение. Также вооруженные люди вошли в здание Ленинского районного исполкома и потребовали предоставить документацию по выборам президента, забрали списки избирателей и приглашения, оставив расписку об их изъятии.

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В Краматорске вооруженные люди, посетив помещение, где работали члены окружкома, завладели печатью и списками избирателей, а затем, угрожая расправой, разогнали людей и опечатали здание.

В Мариуполе террористы опломбировали 10 избирательных участков, запретив проводить на них выборы.

В Шахтерске не прекращаются угрозы в адрес членов избирательных комиссий - террористы, применив силу, забрали талоны на бензин, канцелярские принадлежности, потребовали отдать печати и бюллетени.