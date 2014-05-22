На Донетчине и Луганщине боевики заблокировали почти 50% окружкомов - ЦИК

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, по состоянию на 11.00 сегодняшнего дня в Донецкой и Луганской областях заблокирована работа 16 из 34 ОИК.

Он напомнил, что в свое время ЦИК создал в Донецкой области 22 ОИК, а в Луганской - 12.

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Хивренко также отметил, что по состоянию на 20.00 вчерашнего дня в Донецкой области была заблокирована частично или полностью работа 7 ОИК, а в Луганской - 6 ОИК.

"По состоянию на 11 часов 22 мая к этим ОИК в двух областях добавились: в Донецкой области ОИК номер 43. Таким образом, в Донецкой области частично или полностью заблокированных стало 8 ОИК. В Луганской области к заблокированным ОИК добавились еще две - 107 (Алчевск) и 112 (Свердловск). Таким образом, в Луганской области заблокированных полностью или частично стало 8 ОИК. Суммарно по двум областям заблокированных ОИК стало 16. Это по состоянию на 11.00 22 мая", - отметил он.

Хивренко рассказал, что сегодня утром в Донецке боевиками так называемой «Донецкой народной республики» был захвачен председатель ОИК № 43.

"Ими была изъята вся компьютерная и оргтехника этой комиссии. Также изъяты все избирательные документы этой комиссии и печать ОИК. Поэтому робота этой ОИК полностью заблокирована", - отметил Хивренко.

Он также сообщил подробности захвата террористами двух ОИК на Луганщине.

"Сегодня утром вооруженные люди, которые представились представителями так называемой «Луганской народной республики», не разрешили членам ОИК № 107, когда они утром пришли на работу, открыть помещение ОИК. При этом люди не пострадали. Техника сохранена. Председатель на данное время находится в алчевской прокуратуре и дает показания.

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Относительно комиссии ОИК № 112 города Свердловска произошло следующее: когда члены этой ОИК появились на рабочем месте, то выявили, что помещение ОИК закрыто, заменены полностью все замки на входных дверях, и их встретили вооруженные люди, которые представились представителями так называемой ЛНР. Они не дали членам комиссии попасть в помещение, и фактически работа этой комиссии заблокирована. Помещение захвачено", - сказал Хивренко.