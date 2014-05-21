Только 17% участков на Луганщине и 31% на Донетчине получили списки избирателей - ЦИК
На сегодняшний день списки избирателей получили 716 участковых избирательных комиссий Донецкой области (31,18 %) по 2296, а также 248 УИК Луганской области (17,61%) из 1408.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
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В пресс-службе также отметили, что по состоянию на 21 мая 2014 года прекращена работа 8 отделов ведения Государственного реестра избирателей в Донецкой и Луганской областях. В Донецкой области – 6, а именно – отделы ведения ГРИ Славянской РГА, Дружковского городского совета, Енакиевского городского совета, Краснолиманского городского совета, Славянского городского совета, Киевского районного в г. Донецке совета, и в Луганской области - 2, а именно - отделы ведения ГРИ Ровеньковского городского совета, в Каменобродском районе Луганска управления делами Луганского городского совета.