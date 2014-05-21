Только 17% участков на Луганщине и 31% на Донетчине получили списки избирателей - ЦИК

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Читайте такжеВ Луганской области террористы заблокировали уже 6 окружных избиркомов - ЦИК

В пресс-службе также отметили, что по состоянию на 21 мая 2014 года прекращена работа 8 отделов ведения Государственного реестра избирателей в Донецкой и Луганской областях. В Донецкой области – 6, а именно – отделы ведения ГРИ Славянской РГА, Дружковского городского совета, Енакиевского городского совета, Краснолиманского городского совета, Славянского городского совета, Киевского районного в г. Донецке совета, и в Луганской области - 2, а именно - отделы ведения ГРИ Ровеньковского городского совета, в Каменобродском районе Луганска управления делами Луганского городского совета.