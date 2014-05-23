США перенесли совместные боевые учения на территории Украины

«Учения "Быстрый трезубец-14" (Rapid Trident-14), были запланированы на июль, однако перенесены на более поздний срок в этом году. Точные даты и участники будут определены позднее», - отметил Дэвид Уэстовер.

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Изначально предполагалось, что учения пройдут возле Львова. В них должны принять участие подразделения вооруженных сил США, Украины, Армении, Азербайджана, Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Молдавии, Польши, Румынии и Великобритании.

По словам Дэвида Уэстовера, данные учения «проводятся ежегодно под руководством украинских военных и при поддержке их американских колег», передает ИТАР-ТАСС.

Эксперты полагают, что решение о переносе учений на более поздний срок было принято на фоне нестабильной обстановки в Украине.