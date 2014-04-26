Россия так и не ответила Украине относительно учений возле границы

Учения последние дни проводятся в непосредственной близости от украинских границ Украины, дата их завершения, а также количество и типы вовлеченных в них военных подразделений неизвестны, говорится в заявлении МИД, переданном УНИАН.

«В ответе Российской Федерации на запрос Украины, направленный в соответствии с п. 16 Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД), не содержится исчерпывающих разъяснений относительно целей и места проведения учений Южного и Западного военных округов ВС РФ, которые в последние дни проводятся в непосредственной близости от границ Украины, даты их завершения, а также количества и типов вовлеченных в них военных подразделений. Более того, российская сторона отказалась организовать на добровольной основе, как это предусмотрено п.18 ВД, посещение сопредельных с Украиной районов своей территории, в которых проводится интенсивная военная деятельность», - говорится в документе.

Читайте такжеЯценюк призывает международное сообщество объединиться против российской агрессииЧитайте такжеВ МИД подчеркнули, что, учитывая недостаточность полученной информации, украинская сторона предложила Российской Федерации провести 28 апреля с.г. в Вене предусмотренные упомянутым документом консультации для обсуждения этого вопроса. «На консультации приглашены также и другие государства, которые тоже выражали свою обеспокоенность военной деятельностью РФ вблизи украинских границ», - добавили в МИД.

«В этой связи украинская сторона выражает надежду на то, что Российская Федерация будет придерживаться своих обязательств в соответствии с положениями Венского документа и предоставит в ходе этих консультаций ответа по существу высказанные Украиной и рядом государств - членов ОБСЕ озабоченности относительно усиленной военной деятельности частей и соединений Южного и Западного военных округов РФ», - подчеркивается в заявлении.