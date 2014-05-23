Окружение Януковича влияло на редакционную политику газеты "Вести" - эксперт

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Журналистам ТСН удалось зайти внутрь и увидеть, что обнаружили сегодня во время обыска налоговики, а именно более двух миллионов гривен наличных, документы с информацией о финансовых сделках - за год на счета холдинга попало свыше миллиарда гривен. Руководитель холдинга Игорь Гужва, в свою очередь, подозрения в финансовых махинациях отвергает и намекает на расплату.

"Это просто создание фона для того, чтобы "наехать" на издание, не больше", - заявил Гужва, а на вопрос, кто является владельцем холдинга, уверенно отвечает - именно он.

Читайте такжеВо время обыска у главреда “Вести” обнаружили 1,5 млн гривень О владельце спрашивают не зря, ведь газету неоднократно критиковали и обвиняли в связях с окружением Януковича. Среди вероятных настоящих владельцев звучали даже фамилии экс-министра доходов и сборов Клименко и бизнесмена Курченко. Именно последний и стал главной причиной сегодняшнего обыска.

Заместитель министра налогов и сборов раскрывает схему, через которую в редакцию "Вестей" попадали теневые средства: "Реал Банк", владельцем которого является Курченко, через конвертационный центр в Симферополе перечисляет более 93 миллиона гривен на фиктивную фирму в Сумах, а та, в свою очередь, на счета "Вестей" в Киеве. Без единого налога, как финансовую помощь.

Медиаэксперт Наталья Лигачева уверена, что такая финансовая помощь со стороны окружения Януковича прямо влияла на редакционную политику холдинга, а, следовательно, и на мнения людей.

"Газета, по сути, уже давно занимала позицию открытой поддержки сепаратистов - называя их исключительно мирными жителями. Спокойно можно трактовать как поддержку сепаратистов, угрозу территориальной целостности страны", - говорит Лигачева.

По словам медиаэкспертов, сейчас немало вопросов и к тем СМИ, владельцы которых из окружения того же Януковича.

Напомним, 22 мая в редакции газеты "Вести" провели проверку правоохранительные органы, а счета ООО "Вести Масс-Медиа" и его директора Игоря Гужвы были заблокированы. "Вести Масс-Медиа" входит в состав крупного украинского медиахолдинга "Мультимедиа инвест-групп". Холдингу принадлежит интернет-газета "Вести", телеканал UBR, еженедельный журнал "Вести. Репортер" и радио "Вести".

Руководителем и владельцем холдинга якобы является Игорь Гужва. По некоторым данным, холдинг, которому принадлежат "Вести", финансируется экс-министром доходов и сборов Александром Клименко и опальным олигархом Сергеем Курченко. Официально руководитель ООО "Вести Масс-Медиа" Игорь Гужва неоднократно эту информацию опровергал.