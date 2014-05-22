Цушко снимает свою кандидатуру с президентских выборов

Об этом он заявил во время своего теле- и радиообращения к избирателям в четверг, 22 мая, говорится в сообщении на его сайте.

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Он подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы президент был избран как можно скорее, поскольку именно легитимно избранный президент сможет провести переговоры с "протестующими на Востоке страны и с соседними странами".

«Понимая это, сегодня снимаю свою кандидатуру с президентских выборов и прошу моих сторонников, которые собирались за меня голосовать 25 мая (а по законодательству моя фамилия останется в бюллетене) не ставить отметку против моей фамилии, чтобы ваш голос не был потерян. Давайте сделаем все возможное, чтобы выборы состоялись», — отметил Цушко.

Ранее ЦИК сняла с президентских выборов Наталию Королевскую и Олега Царева по их личным заявлениям. Позже об отказе от участия в выборах заявили Зорян Шкиряк, Петр Симоненко и Клименко однако их фамилии останутся в избирательном бюллетене, поскольку ЦИК могла отменить их регистрацию не позже, чем за 23 дня до дня выборов, то есть не позже 2 мая.