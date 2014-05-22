Командир батальона "Донбасс" напомнил донецкой милиции о присяге

12:45, 22 мая 2014
Политика
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В интернете появилось видео, где командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко напоминает правоохранителям о присяге.

Батальон "Донбасс" отчитал донецких правоохранителей / Кадр из видео

В разговоре с милиционерами Семенченко высказывает крайнюю степень недовольствия из-за действий милиционеров.

"Кто забыл присягу на верность Украине?.. Ваше молчание я воспринимаю как наличие остатков совести. По всей Донецкой области ходят какие-то прошмандовки, забирают оружие, кладут людей лицом в грязь!", - возмущается Семенченко и добавляет, что если будет совершаться насилие в отношении людей, то батальон "Донбасс" вернется, но уже не в качестве друзей милиции.

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Справка. Батальон "Донбасс" - структурное подразделение МВД Украины, призванное восстановить порядок на востоке страны. 

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