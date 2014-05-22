Спецслужбы арестовали режиссера Сенцова в Крыму, чтобы выслужиться - российский журналист

Об этом в эфире 5 канала заявил российский и белорусский журналист Павел Шеремет.

По его версии, оставшимся в Крыму предателям из украинских спе5йслужб надо было срочно показать новому руководсттву. что они "крутые офицеры".

"У меня есть версия почему арестован в Крыму украинский режиссер и проходит теперь там у них, как террорист. Вот представьте себе Украина потеряла Крым – Крым аннексирован Россией, все спецслужбы, которые там были украинскими, фактически становятся предателями, они публично, я сам слышал рассказ бывшего командира «Беркута», о том что они были 20 лет на оккупированной территории, что над ними издевались, что они получали свои медали и пагоны прям сквозь слезы. И вот их сейчас объединяют с ФСБ или там другими структурами им нужно продемонстрировать, что они крутые офицеры, что они действительно жили в условия оккупации, что они тут каждый день были атакованы бандеровцами, жидо-бандеровцами и кем только еще не атакованы. И крымские татары ходят здесь и точат свои ножи", - рассказал журналист.

Читайте такжеАрестованного ФСБ украинского режиссера этапировали в Москву - журналисткаПо его мнению, арест Сенцова - обычная "карьерная технология" представителей спецслужб.

"Это обычная технология карьеристов от спецслужб, и они начинают выдумывать дела, высасывать эти дела, выдумывать врагов и вот тут какой-то режиссер, они не понимают режиссер не режиссер, какой-то «враг народа» и вот они лепят это дело. А в Москве кто там знает, ведь по всех каналах показывают, что здесь идет кровавая бойня и тут им в Москву приходят с Симферополя документы о том, что они раскрыли ячейку террористов. Ну, прекрасно. По телевизору я сам видел, как там взяли 7 гастарбайтеров с Луганска и объявили, что это, значит, боевое крыло «Правого сектора» приехало в Россию устраивать теракты на железной дороге», - заявив Шеремет.