Террористы блокируют избирательные участки в Мариуполе, похищают печати и документы

Сегодня в Мариуполе боевики так называемой "ДНР" организовались в мобильные группы и заблокировали работу ряда участковых избирательных комиссий, которые находятся в разных частях города.

Об этом сообщает "Новости Донбасса" со ссылкой на наблюдателей совместной мониторинговой кампании ДОО «Комитет избирателей Украины» и Гражданской сети ОПОРА в Донецке.

По словам очевидцев, неизвестные приходят на участки, предъявляют выписку из протокола "ДНР" про "незаконность выборов Президента Украины", выгоняют членов комиссий из помещений и опечатывают их. Большинство участков находятся в школах и училищах.

«В данный момент представители "ДНР" успели заблокировать более 20 участковых комиссий по нашему округу. Члены нескольких комиссий уже сдали нам печати УИК и отказались от работы. Люди очень напуганы. Мы обзвонили остальные комиссии и попросили членов на время покинуть помещения», — говорит один из членов ОИК № 59.

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О подобной ситуации также сообщили члены окружной комиссии № 58.

«На участки приходят неизвестные, говорят, что они представляют "ДНР" и требуют покинуть помещение. В нашем округе уже опечатано 10 участковых комиссий. В части УИК боевики украли печати комиссий и документацию», — сообщает один из членов ОИК № 58.

На вопрос, удастся ли провести выборы в округе, члены комиссии отвечают, что все будет зависеть от действий правоохранительных органов. «Пока что мы не ощущаем их защиты. Милиционеры охраняют нас без оружия и ничего не могут поделать с боевиками "ДНР"», — резюмирует один из членов ОИК № 58.