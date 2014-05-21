Милиция "не заметила", как автомобили участников акции "За мирный Донбасс!" разбивали камнями

В Донецке сепаратисты самопровозглашенной «Донецкой народной республики» бросали камнями в автомобили, водители которых сегодня в 12.00 поддержали сигналами клаксона акцию "За мирный Донбасс!”.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам очевидцев, «в центре города около памятника Шевченко на светофоре десятка два сепаратистов бросали камни в автомобили, которые поддержали гудками акцию за мир».

Очевидцы также рассказали, что «неподалеку, на ступеньках библиотеки им. Крупской, стояли трое милиционеров и делали вид, что ничего не замечают, к ним подбежал водитель первой разбитой машины и возмутился. Потом второй. Затем очевидцы событий. Люди в погонах отделались одной фразой: «Вы будете нам указывать, что нам делать?». В это время толпа сепаратистов стала кричать: «Ахметов, вон из Донбасса!».

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Как сообщил корреспонденту УНИАН источник близкий к правоохранительным органам, вчера во время аналогичной акции в городе сепаратисты битами разбили несколько десятков машин, поддержавших сигналами клаксонов акцию за мир в регионе. В основном, в машинах были разбиты лобовые стекла и деформированы бамперы.

Как сообщал УНИАН, 20 мая в Донецке началась акция «За мирный Донбасс! За Донбасс без террора, оружия и кровопролития!». Стартом акции стал гудок, прозвучавший в 12.00 на стадионе «Донбасс-Арена», а также на большинстве предприятий Донецкой области. Организаторы акции заявили, что гудок будет звучать ежедневно до установления мира в регионе.

Сепаратисты самопровозглашенной «Донецкой народной республики» в центре Донецка, возле здания облгосадминистрации, набрасывались с битами на автомобили, поддержавшие сигналами клаксона акцию.