Акция "За мирный Донбасс!" стартовала на стадионе "Донбасс Арена"

12:21, 20 мая 2014
Политика
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В акции принимают участие юноши из академии ФК "Шахтер". Они одеты в форму с логотипом футбольной команды. 

Акция проходит на стадионе "Донбасс Арена" / УНИАН

Акция "За мирный Донбасс! За Донбасс без террора, оружия и кровопролития!" стартовала на стадионе "Донбасс Арена" в Донецке, - сообщает корреспондент "ОстроВа"

Игроки "Шахтера" в акции не принимают участия, так как у них сейчас отпуск: футболисты находятся в разъездах. 

При этом на стадион пришли сотрудники ФК "Шахтер". Всего присутствуют более 400 человек. 

Ровно в 12 часов на стадионе включили "гудок мира", который звучит из динамиков. Участники акции машут оранжевыми флажкамии с логотипом клуба и надписью "Вперед, "Шахтер". 

"Гудок мира будет звучать каждый день, пока не будет мира", - сказал ведущий Константин Киркорян. 

Вечером 19 мая владелец компании СКМ, президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов в экстренном заявлении, которое транслировала ТРК "Украина", прервав трансляцию фильма, призвал рабочих своих предприятий выйти на предупредительную забастовку против сепаратизма и подчеркнул, что категорически против так называемой "Донецкой народной республики". 

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