Акция "За мирный Донбасс!" стартовала на стадионе "Донбасс Арена"

Акция "За мирный Донбасс! За Донбасс без террора, оружия и кровопролития!" стартовала на стадионе "Донбасс Арена" в Донецке, - сообщает корреспондент "ОстроВа".

Игроки "Шахтера" в акции не принимают участия, так как у них сейчас отпуск: футболисты находятся в разъездах.

При этом на стадион пришли сотрудники ФК "Шахтер". Всего присутствуют более 400 человек.

Ровно в 12 часов на стадионе включили "гудок мира", который звучит из динамиков. Участники акции машут оранжевыми флажкамии с логотипом клуба и надписью "Вперед, "Шахтер".

"Гудок мира будет звучать каждый день, пока не будет мира", - сказал ведущий Константин Киркорян.

Вечером 19 мая владелец компании СКМ, президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов в экстренном заявлении, которое транслировала ТРК "Украина", прервав трансляцию фильма, призвал рабочих своих предприятий выйти на предупредительную забастовку против сепаратизма и подчеркнул, что категорически против так называемой "Донецкой народной республики".