Комаровский поддержал Ольгу Богомолец как президента

Семен Глузман, правозащитник и психолог, сказал: «Я устал стыдиться наших политиков. Бескультурных болванов, авантюристов и им подобных. Поэтому я поддерживаю Ольгу Богомолец».

Доктор Евгений Комаровский подчеркнул, что будущий Президент Украины должен быть умным, незапятнанным украинской политикой и уметь ответить на вопрос, что есть «хорошо», а что есть «плохо». Такой кандидат, по мнению известного доктора, только один – и это его коллега, Ольга Богомолец.

Автор множества бестселлеров и основатель первой на постсоветском пространстве школы бизнеса Владимир Тарасов сказал, что мудрость совета выплывает из мудрости лидера. «Нам не нужен диктатор. Нам нужен Президент, который умеет слушать, но делает собственные выводы и не боится брать на себя ответственность. Ольга Богомолец – как раз такой человек», – подчеркнул Тарасов.

«У Ольги Богомолец – масштабное мышление, и во время Майдана она проявила себя настоящей героиней», – высказал свое мнение Владислав Троицкий, режиссер и основатель Гоголь-феста, и добавил, что её поход в политику – надежда для всей страны.