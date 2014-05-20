Мэр Донецка будет договариваться с "ДНР" о проведении выборов
11:20, 20 мая 2014Политика
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По словам городского головы, работа не организована на 127 избирательных участках.
"Будем делать все, чтобы выборы состоялись", - Лукьянченко / Фото УНИАН
Выборы президента в Донецке под угрозой: из 426 избирательных участков на 127 работа не организована, в адрес комиссий поступают угрозы. Об этом Донецкий городской голова Александр Лукьянченко заявил в ходе пресс-конференции, передают Новости Донбасса.
"Ко мне обращаются люди, спрашивают, смогут ли проголосовать. Я не смогу не поддержать людей. Запугивание, метод шантажа недопустимы. Я надеюсь мы будем встречаться с руководством "ДНР" и будем говорить", - сказал мэр.
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По словам городского головы, работа не организована на 127 участках.
"Мы на связи с ЦИК, будем делать все, чтобы выборы состоялись", - подчеркнул Лукьянченко.
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