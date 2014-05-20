Меркель призвала Путина способствовать выборам в Украине

Меркель призвала российского президента "сделать все ему подвластное, чтобы поддержать выборы и признать их результаты", сообщает Немецкая волна со ссылкой на Reuters.

Она подчеркнула важность этих выборов для стабилизации ситуации.

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Также Меркель поздравила начало национального диалога в Украине и отметила, что он дает возможность всем, кто "четко дистанцируется от насилия", дискутировать о будущем целостной Украины.