МИД просит ООН отреагировать на задержание в Крыму украинских режиссера и журналиста

С такой просьбой заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица обратился в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом он сказал во время встречи с помощником генерального секретаря ООН по правам человека Иваном Шимоновичем.

Читайте такжеВ Симферополе исчез журналист, который вел прямую трансляцию с траурного митингаСтороны обсудили вопросы деятельности Мониторинговой миссии ООН по правам человека, которая с 15 марта работает в Украине по приглашению украинского правительства с целью изучения ситуации в области соблюдения прав и основных свобод человека. Шимонович поделился своими впечатлениями от посещения регионов, в частности, Донецка и Одессы.

Как известно, 18 мая журналист Пашаев был задержан в Симферополе, когда вел трансляцию траурного митинга крымских татар. Вместе с ним задержали турецкого оператора. Позже Пашаева освободили.

Задержанный ФСБ РФ за якобы подготовку терактов режиссер Сенцов доставлен в московский СИЗО «Лефортово».