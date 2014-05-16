Восточноевропейские лидеры считают политику ЕС в отношении России "лицемерной"

Страны Восточной Европы требуют от Европы солидарности и не хотят, чтобы теряли экономические выгоды вследствие санкций против России только они, сообщает американское издание Bloomberg.

Когда западноевропейские компании заключают соглашения с российскими в то время, как Европа угрожает России дальнейшими санкциями, это "лицемерие", заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на конференции в Братиславе.

Премьеры Чехии и Венгрии Богуслав Соботка и Виктор Орбан заявили, что не хотят терять возможности для бизнеса, а их польский коллега Дональд Туск призвал ЕС продемонстрировать единство и разделить потери вследствие санкций против РФ.

"Мы говорим здесь о солидарности, а Франция продает России военные корабли", - заявил Фицо. Обсуждения того, как "помочь Украине с энергетической безопасностью", по словам Фицо, происходило параллельно с подписанием соглашения о Южном потоке между Газпромом и "немецкими, французскими и итальянскими компаниями".

Расходы должны распределяться честно, считают лидеры восточных членов ЕС.

"Я хочу видеть солидарность во всей Европе, а не только среди стран, которые граничат с Украиной", - подытожил Фицо.