Туск: Европе надо отказаться от лицемерия в отношении Украины

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время дискуссии в рамках Форума глобальной безопасности в Братиславе, сообщает радио «Свобода".

В частности, как сказал Туск, степень риска в Украине больше, чем в энергетике или риски в еврозоне. Это требует большей степени солидарности Европы, чем раньше.

В то же время, по его словам, такой солидарности нельзя достичь, не заплатив за нее определенной цены. Проявлением такой солидарности должно было бы стать размещение более многочисленного контингента НАТО в восточных пограничных странах ЕС, членах Альянса, заявил премьер-министр Польши.

Читайте такжеВ ЕС считают призыв Путина к переносу «референдума» политической игрой - Туск

«Все видят российских диверсантов на востоке Украины, но кто-то говорит о русскоязычных гражданах. Порой говорят о проблеме Украины так, якобы это она сама сделала все, что там происходит, а не политика России», – заявил Туск.

«Если не будет большей готовности к более многочисленному присутствию НАТО в странах ЕС, которые граничат с нестабильными регионами, это будет означать, что сила НАТО декларативная», – прибавил он.

Туск отметил, что общая позиция ЕС не означает автоматически радикальной позиции. «Нужно искать ответ на нынешние вызовы без лицемерия, что является лучшим проявлением правдивой солидарности», – отметил глава польского правительства.

В ответ на замечание премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина является вызовом для ЕС, как и Россия, и там нет гарантий утверждения демократии, Туск сказал, что не надо «объективно или субъективно выражать месседжи, которые поддерживают главную линию российской пропаганды». По словам главы польского правительства, «проблема – не украинский национализм, а агрессия России».

Он также прибавил, что Европа не будет чувствовать себя в безопасности, если не достигнет высшей степени энергетической солидарности.

Ранее Туск заявлял, что НАТО увеличит военное присутствие в Польше в ответ на опасение восточноевропейских членов Альянса за свою безопасность в связи с агрессией России против Украины в Крыму.