Джемилев: Оккупанты свозят в Крым силовиков и автозаки
22:05, 15 мая 2014Политика
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В Крым из России прибыли 400 омоновцев и автозаки.
Джемилев: Оккупанты свозят в Крыму силовиков и автозаки Фото УНИАН
Как отметил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, очевидно, они приехали для того, чтобы контролировать проведение крымскими татарами акций ко Дню памяти жертв депортации 18 мая, пишет Украинская правда.
Также Джемилев рассказал, что оккупационная власть Крыма запретила использовать на митингах украинские флаги.
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