Положение на Донетчине усложняется, обстановка в Славянске накалена - ОГА

Положение в Донецком регионе усложнятся, активно проводится антитеррористическая операция.

Об этом свидетельствуют данные департамента по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации по состоянию на 16.00 четверга, 15 мая, сообщается на сайте ДонОГА.

"В Славянске и Славянском районе ситуация накалена. В разных точках города постоянно слышны перестрелки. Не работает общественный и коммунальный транспорт", - говорится в сообщении.

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В администрации также отмечают, что в городе и районе полностью отсутствует телевизионный эфир. В пос. Андреевка сильно повреждены здания библиотеки и клуба. В городе готовятся к военным действиям.

"Сотрудников предприятий, учреждений и организаций, а также учащихся общеобразовательных школ отпустили домой", - сообщают в ДонОГА.

Отмечается, что в Александровском районе (с.Староварваровка) ночью в результате перестрелки погиб один человек.