Антитеррористическая операция продолжается – Аваков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Итак, никакой приостановки АТО в связи с угрозой вторжения вооруженных войск России, как поспешили заявить многие СМИ - нет. Эта информация не соответствует действительности. АТО продолжается. Террористам стоит остерегаться круглосуточно. Мирным жителям бояться нечего", - написал он..

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По словам Авакова, никакие политические партии, объединения, гражданские движения не допущены к проведению АТО совместно с МВД, СБУ и военными.

"Любые сообщения на этот счет не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

"В процессе сегодняшних действий, вопреки слухам, были задействованы незначительные силы Антитеррористического центра, без привлечения танков и прочей тяжелой техники. АТЦ располагает достаточными силами для ротации и возможности круглосуточных действий, при необходимости", - добавил Аваков.