Фюле 16-17 мая посетит Украину

13:09, 14 мая 2014
Политика
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Европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле 16-17 мая посетит Украину для встреч с представителями политических сил и гражданского общества.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщил пресс-атташе Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

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«Фюле прибудет в Украину 16-17 мая, он встретится с представителями политических сил и гражданским обществом. Это все, что сейчас мы можем сказать», - отметил он.

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