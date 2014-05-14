Фюле 16-17 мая посетит Украину
13:09, 14 мая 2014Политика
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Европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле 16-17 мая посетит Украину для встреч с представителями политических сил и гражданского общества.
Фюле прилетит в Украину / REUTERS
Об этом УНИАН сообщил пресс-атташе Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.
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«Фюле прибудет в Украину 16-17 мая, он встретится с представителями политических сил и гражданским обществом. Это все, что сейчас мы можем сказать», - отметил он.
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