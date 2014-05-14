Фюле 16-17 мая посетит Украину

Об этом УНИАН сообщил пресс-атташе Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

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«Фюле прибудет в Украину 16-17 мая, он встретится с представителями политических сил и гражданским обществом. Это все, что сейчас мы можем сказать», - отметил он.