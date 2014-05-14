В засаде под Краматорском террористы цинично добивали украинских десантников - СМИ
04:00, 14 мая 2014Политика
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Под Краматорском после боя, в котором погибли семеро украинских десантников, на месте событий военные нашли снайперские гильзы, которые используются только соседней страной на Севере, а также залитый кровью современный гранатомет с инструкцией на нем на русском языке
В засаде под Краматорском террористы цинично добивали украинских десантников / REUTERS
По словам военных, после того, как прозвучал первый выстрел со стороны террористов, сразу люди, которые в это время сидели под мостом, бросились цинично добивать украинских десантников, передает ТСН.
Боевики, которых было около 30-40, с поля боя отступили лишь после появления вертолетов. Сколько погибших с их стороны, они еще не сообщили.
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"Собратья погибших десантников сказали, что порвут всех террористов за смерть своих друзей", - заверил офицер ВСУ Алексей Дмитрашковский.
Как сообщалось, на Луганщине десантники обещают не пускать террористов вглубь Украины.
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