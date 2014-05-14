В засаде под Краматорском террористы цинично добивали украинских десантников - СМИ

По словам военных, после того, как прозвучал первый выстрел со стороны террористов, сразу люди, которые в это время сидели под мостом, бросились цинично добивать украинских десантников, передает ТСН.

Боевики, которых было около 30-40, с поля боя отступили лишь после появления вертолетов. Сколько погибших с их стороны, они еще не сообщили.

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"Собратья погибших десантников сказали, что порвут всех террористов за смерть своих друзей", - заверил офицер ВСУ Алексей Дмитрашковский.

Как сообщалось, на Луганщине десантники обещают не пускать террористов вглубь Украины.