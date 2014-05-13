Минобороны объяснил, почему украинских военных нет на границе с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль.

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“У Вооруженных Сил есть разные средства поражения: артиллерия, авиация, и они задействуются на некотором расстоянии от границы. Когда противник заходит на нашу территорию, тогда мы можем на полную мощность использовать все средства, а стоять на линии границы нам нет смысла. Мы находимся на расстоянии 5-20 километров от границы в зависимости от рельефа”, - сказал Коваль.

Он объяснил, что на более близком расстоянии средства поражения попадали бы на территорию чужого государства.