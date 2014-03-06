Турчинов проверил боевую готовность Вооруженных сил Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, во время осмотра Главного командного пункта состоялось совещание с руководителями Министерства обороны и Генштаба Вооруженных сил Украины и селекторное совещание с командованием Военно-морских сил Украины.

Во время селекторной связи и.о. командующего ВМС контр-адмирал Сергей Гайдук заверил, что, «невзирая на провокации и блокирование со стороны российских военных, украинские моряки достойно выполняют свой воинский долг и верны присяге народу Украины».Читайте такжеВ Крыму украинскую армию объявили оккупантом

Кроме того, руководство Министерства обороны и Генштаба доложило Турчинову о готовности армии выполнять задания по защите страны.