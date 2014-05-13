В Раде депутаты из большинства и оппозиции обмениваются обвинениями в фашизме

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Украины Николай Левченко (фракция ПР) отметил, что “на востоке так называемое АТО превратилось в террористическую операцию организованной властью против своего народа”.

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Он призвал власть сесть за стол переговоров, потому что “иначе вы уже сегодня, господин Турчинов, Наливайченко, Аваков будете отвечать за живо сожженных людей в Одессе, за кровь, которая проливается на востоке, за всех убитых”. “Мы не хотим жить в одной стране с неонацистами и с бандеровцами”, - отметил Левченко.

В ответ председатель ВР Александр Турчинов отметил, что “фашисты это те, кто спорює животы патриотам, кто убивает родителей на глазах ребенка, кто убивает священника, кто похищает ежедневно и пытает людей”. “Это фашисты, которым вы аплодируете и за которых выступаете и отвечать надо будет и вам за то, что этих фашистов, которые пытают сегодня людей на востоке, вы фактически привели к тому, что они взяли в руки оружие”, - подчеркнул Турчинов. После этого Левченко пытался снова взять слово, но Турчинов дал ему слова.