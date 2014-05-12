Войска РФ возле украинской границы ведут провокационную деятельность - командующий Нацгвардией

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на командующего Национальной гвардией Украины Степана Полторака.

По его сведениям, численность и состав российских войск у границ Украины практически неизменны. Российские военные части ведут активную передислокацию и провокационную деятельность.

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«Они пересекают наши воздушные границы или пытаются это делать, они пытаются создать нервозную обстановку у наших военных и пограничников», - заявил Полторак.

По его мнению, такое поведение призвано создать дискомфорт и панику в рядах украинских военных. «Но мы эту ситуацию отслеживаем, четко понимаем, что они делают, и готовы адекватно отвечать», - заверил Полторак.