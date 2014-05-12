Мэр Николаева: На данный момент в результате взрыва погиб только один человек, а не три

Об этом сообщает николаевское издание "Новости-N".

Так, и.о. городского головы Юрий Гранатуров заявил, что информация о трех погибших во время взрыва в жилом доме в Николаев не соответствует действительности.

"Под завалами, действительно, еще могут находиться люди. Именно поэтому спасатели стараются работать как можно быстрее. Периодически устраивается минута тишины, чтобы услышать хоть какие-то сигналы, которые могут подавать люди из-под завалов. Откуда в интернете появилась информация о трех погибших, мне неизвестно. Повторяю: на данный момент погибшим обнаружен только один человек", - сказал Гранатуров.

По его словам, на данный момент обнаружен только один погибший. Еще пятеро пострадавших находятся в больнице. Из разрушенного подъезда эвакуировано 20 человек.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, сегодня в Николаеве, около 14:00 в жилом доме по адресу ул. Лазурная 40 прогремел взрыв, в результате которого Три верхних этажа девятиэтажного жилого дома полностью разрушены.