Ночью в Славянске террористы снова обстреляли телевышку из минометов - Аваков
09:11, 12 мая 2014Политика
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В Славянске сегодня ночью боевики, прикрываясь жилыми домами, обстреляли телевышку из минометов,
В Славянске каждую обстреливают из минометов телевышку / REUTERS
Об этом сообщил и.о. министра внутрених дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
"Снова ночью «мирные» славянские сепаратисты 14 минометными выстрелами, как обычно, из-за жилых домов - обстреливали телевышку и украинских бойцов, охраняющих ее. Отвечали. Пострадавших у нас нет", - сообщил он.
Читайте такжеВ Славянске боевики обстреляли из минометов подразделение ВСУ"Как же поперек горла террористам украинское телевещание!", - добавил Аваков.
Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске не работает транспорт, телевидение и нестабильная мобильная связь.
Это уже второй ночной минометный обстрел телевышки в Славянске. Во время первого, в ночь на 11 мая, пострадали двое украинских силовиков.
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