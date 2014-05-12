Ночью в Славянске террористы снова обстреляли телевышку из минометов - Аваков

Об этом сообщил и.о. министра внутрених дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Снова ночью «мирные» славянские сепаратисты 14 минометными выстрелами, как обычно, из-за жилых домов - обстреливали телевышку и украинских бойцов, охраняющих ее. Отвечали. Пострадавших у нас нет", - сообщил он.

Читайте такжеВ Славянске боевики обстреляли из минометов подразделение ВСУ"Как же поперек горла террористам украинское телевещание!", - добавил Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске не работает транспорт, телевидение и нестабильная мобильная связь.

Это уже второй ночной минометный обстрел телевышки в Славянске. Во время первого, в ночь на 11 мая, пострадали двое украинских силовиков.