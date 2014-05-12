В Славянске не работает транспорт, ТВ и нестабильная мобильная связь - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"В Славянске боевики обстреляли телебашню, охраняемую украинской силовиками. В результате обстрела два силовика ранены. В городе по-прежнему не работает общественный транспорт, отключены некоторые телеканалы, мобильная связь нестабильна", - говорится в сообщении.

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В ОГА также напомнили, что 10 мая в ходе проведения антитеррористической операции была задержана группа вооруженных представителей ДНР, у которых находились ящики с уже заполненными бюллетенями (более 100 тыс. экземпляров).