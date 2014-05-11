Порошенко: Украина нуждается в международной помощи в возврате вывезенных Януковичем и Ко средств

«Были незаконно вывезены даже не сотни миллионов, а миллиарды долларов с Украины. Нам понадобится международная помощь для того, чтобы наложить срочно арест на эти активы, вернуть их в Украину и за счет этих средств финансировать перевооружение наших Вооруженных сил», - цитирует Порошенко его пресс-служба.

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Политик отметил , что нужно провести тщательное расследование в отношении бизнеса семьи Януковича, и не только его.

«Но никакой волны повальной национализации быть не может, потому что мы строим правовое государство», - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что каждое уголовное дело, которое возбуждают, должно находиться под четким контролем и дойти до суда. По словам Порошенко, только суд может вынести решение относительно осуществления хозяйственной деятельности.

«Это не дело Президента», - подчеркнул кандидат.