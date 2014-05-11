В Одессе на пророссийском митинге призвали к срыву выборов

Как передает корреспондент УНИАН, на Куликовом поле возле Дома профсоюзов, горел 2 мая, собралось около 500 человек. Выступающие заявляли, что требуют расследования гибели людей в Доме профсоюзов, призывали к мести, а также к срыву президентских выборов, назначенных на 25 мая. Они также заявляли, что в Украине действует «преступный режим», «правит хунта», и что смерть людей и ликвидация палаточного городка на Куликовом поле не меняют планы «продолжения борьбы».

Участники акции выразили поддержку сепаратистам на Востоке страны и решили создать общественное движение «Куликово поле». Они также намерены требовать от главы Одесской областной госадминистрации Игоря Палицы установки на Куликовом поле памятника погибшим и готовы собирать на этот монумент средства.

Читайте такжеВ Одессе Евромайдан отменил массовые мероприятия до 12 маяКроме того, они выдвинули требование руководству города - переименовать одну из улиц Одессы в честь погибших 2 мая.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Затем на Куликовом поле в Доме профсоюзов произошел пожар.

Погибли 47 человек, в больницы за помощью обратились 214 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами с РФ.