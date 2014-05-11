В Славянске боевики обстреляли из минометов подразделение ВСУ
10:33, 11 мая 2014Политика
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В Славянске террористы произвели минометный обстрел подразделения ВСУ, ранен военнослужащий.
В Славянске боевики обстреляли украинских военных / REUTERS
Сегодня, 11 мая, ночью, в г. Славянск Донецкой области, террористы произвели минометный обстрел личного состава подразделения Вооруженных Сил Украины, который охраняет телебашню на горе Карачун.
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Об этом сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны Украины.
В результате обстрела ранен военнослужащий. Ему была оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован вертолетом в военное лечебное учреждение. Жизни украинского военного угрозы нет.
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