В Славянске боевики обстреляли из минометов подразделение ВСУ

Сегодня, 11 мая, ночью, в г. Славянск Донецкой области, террористы произвели минометный обстрел личного состава подразделения Вооруженных Сил Украины, который охраняет телебашню на горе Карачун.

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Об этом сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны Украины.

В результате обстрела ранен военнослужащий. Ему была оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован вертолетом в военное лечебное учреждение. Жизни украинского военного угрозы нет.