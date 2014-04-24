В результате нападения на воинскую часть в Артемовске ранен один военнослужащий - Минобороны

Об этом УНИАН сообщил начальник Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины (Харьков), подполковник Дмитрий Горбунов.

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"В Артемовске сегодня ночью, через забор военного объекта на его территорию, проникли около 50 человек в масках. Тут же была поднята по тревоге резервная группа подразделения охраны. Благодаря решительным действиям военнослужащих Вооруженных сил Украины удалось отбить нападение. Из огнестрельного оружия ранение получил один солдат", - отметил он.

Кроме того, отметил, что в данный момент на месте происшествия работают специалисты Донецкой прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере и Донецкого зонального отдела Военной службы правопорядка ВСУ.

А также, что усилена охрана всех военных и стратегически важных объектов.