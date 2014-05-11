Под Славянском слышны стрельба и взрывы

Под Славянском в Донецкой области опять слышна стрельба.

На окраине города Славянска в Донецкой области, слышна интенсивная стрельба, которая сопровождается разрывами артиллерийских боеприпасов, передает корреспондент РИА Новости. Читайте такжеВо время сегодняшней АТО в Славянске зафиксировано 8 погибших – Донецкая ОГА Огонь ведется в районе Комбикормового завода на окраине города, контролируемом боевиками. В минувшую ночь интенсивная артиллерийская стрельба велась в районе села Андреевка.

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