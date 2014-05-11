Под Славянском слышны стрельба и взрывы
08:15, 11 мая 2014Политика
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Под Славянском в Донецкой области опять слышна стрельба.
Под Славянском опять стреляют / REUTERS
На окраине города Славянска в Донецкой области, слышна интенсивная стрельба, которая сопровождается разрывами артиллерийских боеприпасов, передает корреспондент РИА Новости.
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Огонь ведется в районе Комбикормового завода на окраине города, контролируемом боевиками. В минувшую ночь интенсивная артиллерийская стрельба велась в районе села Андреевка.
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