В Славянске террористы штурмовали телебашню - журналист

В Славянске террористы штурмовали телебашню.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап.

"Только что другу позвонили бойцы Нацгвардии, которые охраняют телебашню в Славянске. Ее начали штурмовать сепаратисты. Стреляют по Нацгвардии с ПТУРСов и пулеметов. Идет настоящий бой. Может кто-то заинтересуется с медиа и распространит. Спасибо", - написал он.

Слышны интенсивные перестрелки на окраине Славянска со стороны Андреевки - Александр Коц (@sashakots) 10 мая 2014

Судя по звуку, бой идет в районе вокзала/Андреевки. Есть периоды затишья 3-5 минут. Потом опять. Сейчас пулемет, крупный калибр работает - VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 10 мая 2014

В настоящее время в соцсетях жители Славянска сообщают, что в городе стало тихо, выстрелов больше не слышно.

Тихо уже минут пятнадцать. Надо бы ложиться. Не переживайте, в жилых районах Славянска все спокойно - VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 10 мая 2014

Позже пользователи соцсетей сообщили, что в Славянске не работают некоторые телеканалы и есть проблемы с мобильной связью.