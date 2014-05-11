В Славянске террористы штурмовали телебашню - журналист

02:00, 11 мая 2014
Политика
0 0

В настоящее время в соцсетях сообщают, что в городе стало тихо, выстрелов больше не слышно.

REUTERS

В Славянске террористы штурмовали телебашню.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап.

"Только что другу позвонили бойцы Нацгвардии, которые охраняют телебашню в Славянске. Ее начали штурмовать сепаратисты. Стреляют по Нацгвардии с ПТУРСов и пулеметов. Идет настоящий бой. Может кто-то заинтересуется с медиа и распространит. Спасибо", - написал он.

В настоящее время в соцсетях жители Славянска сообщают, что в городе стало тихо, выстрелов больше не слышно.

Позже пользователи соцсетей сообщили, что в Славянске не работают некоторые телеканалы и есть проблемы с мобильной связью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter