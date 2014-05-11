В Славянске террористы штурмовали телебашню - журналист
В настоящее время в соцсетях сообщают, что в городе стало тихо, выстрелов больше не слышно.
В Славянске террористы штурмовали телебашню.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап.
"Только что другу позвонили бойцы Нацгвардии, которые охраняют телебашню в Славянске. Ее начали штурмовать сепаратисты. Стреляют по Нацгвардии с ПТУРСов и пулеметов. Идет настоящий бой. Может кто-то заинтересуется с медиа и распространит. Спасибо", - написал он.
Слышны интенсивные перестрелки на окраине Славянска со стороны Андреевки
- Александр Коц (@sashakots) 10 мая 2014
Судя по звуку, бой идет в районе вокзала/Андреевки. Есть периоды затишья 3-5 минут. Потом опять. Сейчас пулемет, крупный калибр работает
- VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 10 мая 2014
В настоящее время в соцсетях жители Славянска сообщают, что в городе стало тихо, выстрелов больше не слышно.
Тихо уже минут пятнадцать. Надо бы ложиться. Не переживайте, в жилых районах Славянска все спокойно
- VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 10 мая 2014
Стрельба в #Slavyansk#Славянск затихла. Половина эфирных каналов не работает. С мобильной связью проблемы.
— Кирилл Дудка (@Kirill_Dudka) 10 мая 2014