МИД: провокации на границе осуществляются с ведома российских властей

Министерство иностранных дел Украины требует от властей России прекратить провоцировать обострение ситуации на украинско-российской границе.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, 7 мая на пограничном пункте пропуска «Изварино», при поддержке контролируемых Россией вооруженных боевиков с украинской стороны границы, произошел несанкционированный прорыв на территорию Украины бронированного автомобиля «Тигр», якобы «подаренного» луганским террористам депутатом Госдумы РФ Владимиром Жириновским.

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Кроме того, в последнее время на украинско-российской границе участились случаи блокирования пограничных подразделений, нападений на пограничные наряды, препятствования выполнению пограничниками их функций, было зафиксированы неединичные попытки, в том числе со стороны граждан России, незаконного перемещения через границу оружия, экстремистской литературы, сепаратистской символики.

"Совершенно очевидно, что эти хорошо спланированные провокации не могут осуществляться без ведома российских властей, а в некоторых случаях есть все основания утверждать, что эти действия ими непосредственно организуются и координируются", - отметили в МИД.

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В министерстве требуют от российской стороны прекратить провоцировать обострение ситуации на украинско-российской границе, предпринять реальные шаги с целью недопущения проникновения из России на территорию Украины различного рода экстремистов, террористов и диверсантов.