Прокуратура квалифицирует как диверсию пожар в кабельной шахте Киевского телецентра

Прокуратура Шевченковского района Киева начала расследование по факту возгорания телекоммуникационных кабелей в коллекторе, расположенном между Киевской телебашней и зданием Национальной телерадиокомпании Украины, и квалифицирует это происшествие как диверсию.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщалось, сегодня в 4.37 по ул. Мельникова, 48, в столице произошло возгорание на открытой территории, в техническом коллекторе, где находятся силовые электрические кабели. В связи с угрозой обесточивания Киевского телецентра он был переключен на резервные линии.

Причина возгорания устанавливается.

