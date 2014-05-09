В Измаиле совершили покушение на депутата местного горсовета
10:49, 09 мая 2014Политика
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Народный избранник находится в реанимации.
Раненный "регионал" Юрий Дмитриев / Фото: izmail.es
Как сообщили УНИАН в Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области, инцидент произошел сегодня утром.
В ходе проверки установлено, что ранение в брюшную полость депутату от Партии регионов Юрию Дмитриеву неизвестный нанес выстрелом из огнестрельного оружия, когда потерпевший находился в своем автомобиле.
В данный момент Дмитриев находится в реанимации местной больницы.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
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