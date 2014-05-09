В Измаиле совершили покушение на депутата местного горсовета

Как сообщили УНИАН в Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области, инцидент произошел сегодня утром.

В ходе проверки установлено, что ранение в брюшную полость депутату от Партии регионов Юрию Дмитриеву неизвестный нанес выстрелом из огнестрельного оружия, когда потерпевший находился в своем автомобиле.

В данный момент Дмитриев находится в реанимации местной больницы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.