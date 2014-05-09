Сепаратисты пообещали забросать взрывчаткой шахту в Макеевке

Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат Владимир Арьев.

"Только что говорил со старыми знакомыми из Макеевки. На шахту пришли сепаратисты сдирать украинский флаг. Рабочим людям это не понравилось и они четко указали гостям направление движения. Гости возмутились и пообещали забросать ствол шахты взрывчаткой. Так на шахте появилась самооборона от сепаратистов. Говорят, случай далеко не единичный", - написал он.

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Он также сообщил, что "после отключения украинских каналов" местные жители "прекратили смотреть телевизор, потому что нервов не хватает".

"В злых "бендер " верят меньше, чем в инопланетян. А вот на российских зеленых человечков и примкнувших к ним местных подонков смотрят все злее. Может проснутся?" - написал депутат.