На Луганщине около 40 террористов подожгли пункт пропуска

Как сообщают пограничники, около 18 часов к пункту пропуска «Изварино», что на Луганщине, якобы для оформления на выезд из Украины документов прибыло два микроавтобуса. Во время оформления талонов на въезд пункта пропуска из автомобилей внезапно выскочило около 40 вооруженных мужчин, рассредоточились по периметру пункта пропуска в готовности применять оружие.

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Неизвестные потребовали от пограничников сложить оружие и сдаться, иначе они через 30 секунд откроют огонь. Пограничники отказались и заняли огневые позиции. по истечению 30 секунд неизвестные начали забрасывать пункт пропуска бутылками с зажигательной смесью. Правоохранители открыли огонь.

В пункте пропуска возник пожар. Нападавшие, увидев огонь, сели в автомобили и скрылись на территории Украины. В настоящее время пожар ликвидирован. Работу пункта пропуска временно приостановили.