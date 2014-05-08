Тарута рассказал о "благородных" деяниях движения "Оплот"

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает "ОстроВ".

Председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута заявил, что активисты движения "Оплот" не только разделяют взгляды сторонников Донецкой народной республики, но при этом помогают официальной власти защищать здания.

"Это то крыло, которое сегодня готово помогать нам в охране основных объектов. Это группа "Оплот", и они сегодня помогают обеспечивать безопасность, в том числе и телеканала "Донбасс", - сказал губернатор Донецкой области.

Помимо этого, Тарута уверил, что представителям власти удалось наладить диалог с "Оплотом".

По его словам, уже сейчас "оплотовцы" помогают обеспечивать безопасность и жизнедеятельность Донецкого городского совета, ТРК "Донбасс" и телевышки.

Как сообщал УНИАН, ранее губернатор Донецкой области заявил, что сепаратистский референдум все же будет, но не 11 или 25 мая, как хочет Донецкая народная республика, а 15 июня. Однако, сегодня представители незарегистрированной общественной организации "Донецкая республика" решили провести референдум 11 мая о будущем региона - в составе Украины или получить независимость.