Референдум будет, но не 11 или 25 мая, как хочет Донецкая народная республика, а 15 июня – Тарута

Об этом сегодня заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута, пишут "Новости Донбасса".

"Мы побывали с мэром Донецка в Киеве, мы донесли к центральной власти мнение общества о том, что референдум необходим. Референдум будет, но не 11 или 25 мая, как хочет Донецкая народная республика, а 15 июня. Для этого необходимо принятие соответствующего решения ВРУ, должен быть специальный закон и он должен быть принят", - заявил он.

Как подчеркнул Тарута, в ходе поездки были предъявлены требования центральной власти - это децентрализация, официальный статус русского языка и муниципальная милиция. Предложение о муниципальной милиции, по его словам, не было принято.

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Он также отметил, что вскоре пройдет совещание по вопросам децентрализации при участии депутатов от разных регионов Украины. В нем должны принять участие депутаты из Донецкой, Луганской, Тернопольской, Львовской областей. Встреча запланирована на 6 мая. В ходе встречи участники обсудят начало передачи полномочий регионам.