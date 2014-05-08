Порошенко в случае победы на выборах сразу поедет на Донбасс, а не в США, ЕС или Москву

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на митинге в Кременчуге (Полтавская обл.).

«Вчера я был в Германии и там меня спросили, куда я совершу первый визит: в Москву, Брюссель или Вашингтон? Я ответил, что я поеду на Донбасс - в Донецк и Луганск. Соборность и единство Украины - прежде всего. Именно там мы прежде всего должны навести порядок, защитить Украину и ее жителей», - сказал Порошенко.

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Кандидат также сообщил, что до выборов он встретится с лидерами многих стран и обговорит вопросы безопасности Украины и экономического сотрудничества. В частности, завтра Порошенко выедет в Польшу. Вчера он в Германии встречался с канцлером Ангелой Меркель.