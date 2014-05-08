Опубликовано видео, как террористы обменивали пленных альфовцев на Губарева

Как сообщает закадровый голос на видео, обмен состоялся на въезде в Славянск на посту под названием «Карандаши». Обмен состоялся около 15.00 7 мая 2014 года.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 мая 2014 года, были освобождены из плена три сотрудника спецподразделения «Альфа», захваченные в Славянске, в обмен на Павла Губарева, Игоря Перепечаенко и еще одного сепаратиста.

Справка. Игорь Перепечаенко является сообщником "народного мэра" Славянска Вячеслава Пономарева. Его задержали в Донецком аэропорту, когда он возвращался из Москвы, где выступал в прямом эфире одного из центральных телеканалов. Задержанного сразу же переправили в Киев, в Следственный изолятор СБУ, где уже второй месяц находился задержанный в начале марта "народный губернатор Донецка» Павел Губарев.