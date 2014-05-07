Пленных сотрудников Альфы обменяли на трех лидеров сепаратистов - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В пресс-центре заметили, что сейчас уточняется, на кого именно обменяли бойцов спецподразделения СБУ.

Как сообщал УНИАН, спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц, который находится в Славянске, написал в своем «Твиттере», что трех пленных сотрудников «Альфы» обменяли на трех лидеров самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

Речь идет о лидерах сепаратистов Губареве, Перепечаенко и еще одного человека, фамилию которого Коц не назвал.

"Губарев и Перепечаенко на свободе, только что видел их собственными глазами", - пишет спецкор.

Губарев и Перепечаенко на свободе, только что видел их своими глазами — Александр Коц (@sashakots) May 7, 2014 Трое пленных сотрудников Альфы СБУ обменяны на троих лидеров Донецкой республики - Губарева, Перепечаенко и кто-то еще — Александр Коц (@sashakots) May 7, 2014

Как сообщал УНИАН, Игорь Перепечаенко является сообщником "народного мэра" Славянска Вячеслава Пономарева. Его задержали в Донецком аэропорту, когда он возвращался из Москвы, где выступал в прямом эфире одного из центральных телеканалов. Задержанного сразу же переправили в Киев, в Следственный изолятор СБУ, где уже второй месяц находился задержанный в начале марта "народный губернатор Донецка» Павел Губарев.