Против России введут новые санкции, если она будет саботировать выборы в Украине - Керри

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил Государственный секретарь США Джон Керри на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

”Как сказал Президент Обама, если русские элементы будут дальше саботировать и не давать Украине возможности провести свободные и справедливые выборы через 19 дней - 25 мая, тогда мы будем готовы ввести дополнительные санкции - США и ЕС вместе”, - сказал Керри после семичасовых переговоров с Эштон.

”Что может быть более разумно, чем позволить этой стране в осаде провести выборы, которые дадут легитимность новой власти, чтобы все люди могли проголосовать. Это то, к чему стремятся люди. Как по мне, то это не так уж и сложно для России понять, что она должна быть заинтересована в этом процессе. И мы уважаем тот факт, что Россия имеет глубокие исторические связи с Украиной», - добавил американский Госсекретарь.